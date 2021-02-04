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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد ظهور نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:02 م
امتحانات
امتحانات
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، حيث الشهادة الإعدادية هى المرحلة الأخيرة، التي يحدد الطلاب من خلالها دخول الثانوية سواء عامة أو صناعى أو زراعى، حيث ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور نتيجة مرحلة الصف الثالث الاعدادي.

وشهد العام الدراسي الحالى عدد من القرارات، نتيجة للحفاظ على حياة المواطنين، ومنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، وأكدت وزارة التربية والتعليم، منذ بداية الدراسة أن دروس منهج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية سيتم بثها أون لاين عن طريق الوسائل التى وفرتها وزارة التربية والتعليم عبر المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية التى تحتوى على شرح مفصل لكافة الدروس المقررة على الطلاب.

موعد ظهور نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021

ينتظر أولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وأكدت الدكتور طارق شوفى، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل استكمال باقى العام الدراسى فى الفترة القادمة.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد وفرت لطلاب الصف الثالث الاعدادي تسجيل استمارة دخول الامتحانات إلكترونيا للمرة الأولى، لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده العملية التعليمية داخل جمهورية مصر العربية، والذي يهدف إلى إتاحة كافة الخدمات للطلاب اون لاين بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك دون الزام الطلاب بالتواجد، فى مقر المدرسة منها للتزاحم أو التجمع، لحماية الطلاب والعلمين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويعد الصف الثالث الاعدادي هى أخر مرحلة فى الاعدادى، لينتقل الطلاب بعد ذلك للمرحلة الثانوية، سواء عامة أو صناعى أو تجارى أو زراعى، فندقى، وتعمل وزارة التربية والتعليم على تدعيم كافة السبل التكنولوجية فى منظومة التعليم المصرى، حتى تواكب التطور الهائل فى التعليم الموجود بكافة الدول المتقدمة على مستوى العالم.

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