فى تذكارها.. من هى القديسة أجاثا البتول الشهيدة؟

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بعيد القديسة آغاثا البتول الشهيدة.وروى الأب وليم عبدالمسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرتها قائلًا: "ولدت في عام 231م في مدينة كاتانيا في إيطاليا، سمع عنها حاكم الجزيرة الوثني كينسيانوس فأراد الزواج بها، فرفضت كانت تصرخ في صلاتها، قائلة: يا رب أنت ترى قلبي وتعرف اشتياقي".وتابع: "بقيت شهرًا كاملًا في بيت الدعارة. استدعاها الوالي وصار يلاطفها ويعدها بكرامات كثيرة فلم تبال بكلماته، وإذ هددها لم ترتجف. فأمر الحاكم بقطع ثدييها".وواصل: "أُلقيت في السجن بعد قطع ثدييها دون علاج أو طعام، وقيل إن الرب أرسل لها القديس بطرس في السجن فأضاء السجن بنور سماوي حتى هرب الحراس، أما هي فنالت الشفاء ولم تهرب".مختتما: استدعاها الحاكم وأمر بإلقائها في النار لتُحرق، وإذ كانت تحتمل بصبر حدث زلزال فمات اثنان من الذين يعذبونها واستشهدت في سنة 251م.