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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نصائح مهمة من «التعليم» للطلاب قبل امتحانات منتصف العام

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:16 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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أيام قليلة تفصلنا عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، ولكن هناك حالة من القلق لدى الطلاب وأولياء أمورهم وستستمر مخاوفهم حتي يوم ١٤ فبراير الجاري لإعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إجراء عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

في سياق ذلك، وجه مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، رسالة لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، قائلًا: "اطمنوا وذاكروا كويس الامتحانات هتعقد بعد يوم ٢٠ فبراير وكل التفاصيل الوزير هيعلن عنها يوم ١٤ فبراير".

واستكمل:" أبعدوا عن الشائعات مفيش أبحاث ولا امتحانات أون لاين، الامتحانات هتكون داخل اللجان"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من جائحة فيروس كورونا من تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان والبوابات وقياس درجة حرارة الطلاب.

وأكد المصدر أنه سيتم توفير طبيب بكل مدرسة وزائرة صحية وسيارة إسعاف للتعامل في الحالات الطارئة.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن يوم ١٤ فبراير الجاري كيفية استكمال العام الدراسي الحالي، وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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