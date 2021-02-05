بدء فرز الأصوات فى الجولة الأخيرة لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الليبية

انتهى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، من مرحلة التصويت الثانية على القائمتين الثالثة والرابعة، الحاصلتين على أعلى نسبة أصوات بالجولة الأولى، والمتنافستين على تولي مناصب السلطة التنفيذية الموحدة التي ستقود الفترة التمهيدية الممتدة حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.ويتم الآن فرز الأصوات في بث مباشر على الهواء تطبيقًا لمبدأ الشفافية.وتتكون القائمة الرابعة من عقيلة صالح قويدر، رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعضوية أسامة عبدالسلام جويلي، وعبدالمجيد غيث سيف النصر، فيما يترأس الحكومة فتحي علي عبدالسلام باشاغا.فيما يترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي في القائمة الثالثة، مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة.