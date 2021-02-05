منجم معلومات.. من هو «باطرفى» زعيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب المعتقل
الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:45 م
مروة عنبرطباعة
اعتقل زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، خالد باطرفي، وفق ما أفاد تقرير للأمم المتحدة، نشرته وكالة "فرانس برس".
فمن هو باطرفى زعيم التنظيم الإرهابى:
- باطرفى من عائلة يمنية ولد فى الرياض، يبلغ من العمر 40 عاما.
- أصبح باطرفي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن عام 2020 بعد أن قتل سلفه في غارة أمريكية.
- تدرب باطرفى مع تنظيم القاعدة في أفغانستان قبل أحداث 11 سبتمبر والهجوم على مركز التجارة في نيويورك.
- انضم باطرفي إلى تنظيم القاعدة في اليمن عقب أحداث 11 سبتمبر.
- يعد باطرفى من أهم منظري التنظيم وساعد بالإشراف على العمليات الخارجية للقاعدة قبل أن يصبح زعيمها في اليمن، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
- يعد باطرفى منجم ذهب من المعلومات لوكالات مكافحة الإرهاب التي تعمل ضد أنشطة تنظيم القاعدة في العالم.
فمن هو باطرفى زعيم التنظيم الإرهابى:
- باطرفى من عائلة يمنية ولد فى الرياض، يبلغ من العمر 40 عاما.
- أصبح باطرفي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن عام 2020 بعد أن قتل سلفه في غارة أمريكية.
- تدرب باطرفى مع تنظيم القاعدة في أفغانستان قبل أحداث 11 سبتمبر والهجوم على مركز التجارة في نيويورك.
- انضم باطرفي إلى تنظيم القاعدة في اليمن عقب أحداث 11 سبتمبر.
- يعد باطرفى من أهم منظري التنظيم وساعد بالإشراف على العمليات الخارجية للقاعدة قبل أن يصبح زعيمها في اليمن، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
- يعد باطرفى منجم ذهب من المعلومات لوكالات مكافحة الإرهاب التي تعمل ضد أنشطة تنظيم القاعدة في العالم.