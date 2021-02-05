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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منجم معلومات.. من هو «باطرفى» زعيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب المعتقل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:45 م
خالد باطرفي
خالد باطرفي
مروة عنبر
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اعتقل زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، خالد باطرفي، وفق ما أفاد تقرير للأمم المتحدة، نشرته وكالة "فرانس برس".

فمن هو باطرفى زعيم التنظيم الإرهابى:

- باطرفى من عائلة يمنية ولد فى الرياض، يبلغ من العمر 40 عاما.
- أصبح باطرفي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن عام 2020 بعد أن قتل سلفه في غارة أمريكية.
- تدرب باطرفى مع تنظيم القاعدة في أفغانستان قبل أحداث 11 سبتمبر والهجوم على مركز التجارة في نيويورك.
- انضم باطرفي إلى تنظيم القاعدة في اليمن عقب أحداث 11 سبتمبر.
- يعد باطرفى من أهم منظري التنظيم وساعد بالإشراف على العمليات الخارجية للقاعدة قبل أن يصبح زعيمها في اليمن، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
- يعد باطرفى منجم ذهب من المعلومات لوكالات مكافحة الإرهاب التي تعمل ضد أنشطة تنظيم القاعدة في العالم.

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