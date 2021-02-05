منجم معلومات.. من هو «باطرفى» زعيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب المعتقل

اعتقل زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، خالد باطرفي، وفق ما أفاد تقرير للأمم المتحدة، نشرته وكالة "فرانس برس".فمن هو باطرفى زعيم التنظيم الإرهابى:- باطرفى من عائلة يمنية ولد فى الرياض، يبلغ من العمر 40 عاما.- أصبح باطرفي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن عام 2020 بعد أن قتل سلفه في غارة أمريكية.- تدرب باطرفى مع تنظيم القاعدة في أفغانستان قبل أحداث 11 سبتمبر والهجوم على مركز التجارة في نيويورك.- انضم باطرفي إلى تنظيم القاعدة في اليمن عقب أحداث 11 سبتمبر.- يعد باطرفى من أهم منظري التنظيم وساعد بالإشراف على العمليات الخارجية للقاعدة قبل أن يصبح زعيمها في اليمن، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.- يعد باطرفى منجم ذهب من المعلومات لوكالات مكافحة الإرهاب التي تعمل ضد أنشطة تنظيم القاعدة في العالم.