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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 ALAHLY TV

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:41 م
قناة الأهلي الجديد
قناة الأهلي الجديد
شيماء حسين
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يدير الكثير من عشاق الدائرة المستديرة محبي الرياضة حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية ضبط تردد قناة الأهلي الجديد 2021 ALAHLY TV لمتابعة كافة التغطيات تدريب فريق الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى استوديو تحليلي للمباريات التي تعقد حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القناة ومعلومات عن نشأتها وما تعرضه من برامج وتقرير.

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 ALAHLY TV

يمكن لجمهور القلعة الحمراء متابعة تغطيات تدريب فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي بدأت أولى مبارياتها أمس الخميس، وفاز فيها نادي الأهلي المصري على نادي الداحيل القطري والتي تقام في الدوحة القطرية، وذلك عبر تردد قناة الأهلي عبر القمر الصناعي نايل سات 11747 بمعدل ترميز 27500 و استقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5 / 6 حيث يمكن لعشاق للمصريين متابعة الاستوديو التحليلي للمباريات الأهلى من خلال القناة بالإضافة إلى أنها تقوم مجموعة هائلة من البرامج الرياضية القيمة و أحدث صفقات بيع اللاعبين وإذاعة مباريات فريق الناشئين.

أبرز برامج قناة الأهلي ALAHLY TV

تعرض قناة الأهلي مجموعة هائلة من البرامج الرياضية الترفيهية عبر شاشتها لعل أبرزها برنامج البيت الكبير الذي يقدمه كلا من الإعلامي هاني رمزي وسهام صلاح وبرنامج ملك وكتابة الذي يقدمه كلا من الإعلامي عدلي القيعي والإعلامي إبراهيم المنيسي وبرنامج السادسة الذي يقدمه الإعلامية سارة محسن و أحمد سمير وبرنامج التريند الذي يقدمه كلا من الإعلامي محمد سعيد والإعلامي إبراهيم هشام وغيرها من البرامج الرياضية الترفيهية التي تغطي كافة النشاطات الرياضية ونشاطات نادي الأهلي خاصة.

قناة الأهلي 2021 ونسب المشاهدة

يعد تردد قناة الأهلي الجديد 2021 ALAHLY TV هو وجه الراغبين في متابعة كافة أخبار نادي القرن حيث تم إنشاؤها عام 2008 خصوصيا لتكون منارة إعلامية لكافة نشاطات وفعاليات النادي حيث تحظى على أعلى نسب مشاهدة خلال المنصات الإلكتروني خاصة الراغبين في الحصول على معلومات موثقة عن النادي ومتابعة برامجها الرياضية وأحدث صفقات اللاعبين التي أصبحت هى الوجهة الوحيدة لذلك عقب منع الجمهور من حضر المباريات في الإستاد بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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