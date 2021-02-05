رئيس الوزراء الفلسطينى يدين إعدام المستوطنين شابًا في رام الله

أدان رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، اليوم الجمعة، جريمة إعدام المستوطنين للشاب خالد ماهر نوفل في قرية رأس كركر غرب رام الله، صباح اليوم.وطالب أشتية دول العالم بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطينى من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.وقال أشتية، على صفحته بموقع "فيسبوك": "المجد والخلود للشهيد خالد ماهر نوفل الذي ارتقى بنيران مستوطنين في رأس كركر هذا الصباح، والصبر والسلوان لعائلته، المستوطنون يمارسون إرهابهم بدون رقيب، ويستهدفون البشر والحجر والشجر وكل ما هو فلسطيني، تحت نظر وحماية جيش الاحتلال، ندين هذه الجريمة البشعة ونطالب العالم بتوفير الحماية لأبناء شعبنا من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه".