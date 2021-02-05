ارتفاع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في منتصف التعاملات، ارتفاعًا بقيمة ٥ جنيهات للتعاملات المحلية.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت سعرًا يبدأ من ٦٨١ جنيهًا للعيار ١٨ وسجل عيار ٢١ نحو ٧٩٥ جنيهًا وسجل سعر عيار ٢٤ نحو ٩٠٨ جنيهات.وارتفعت أسعار الجنيه الذهب، حيث سجلت سعر ٦٣٦٠ جنيهًا، فيما سجلت الأوقية العالمية نحو ١٨٠٥ دولارات.