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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في منتصف التعاملات، ارتفاعًا بقيمة ٥ جنيهات للتعاملات المحلية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت سعرًا يبدأ من ٦٨١ جنيهًا للعيار ١٨ وسجل عيار ٢١ نحو ٧٩٥ جنيهًا وسجل سعر عيار ٢٤ نحو ٩٠٨ جنيهات.

وارتفعت أسعار الجنيه الذهب، حيث سجلت سعر ٦٣٦٠ جنيهًا، فيما سجلت الأوقية العالمية نحو ١٨٠٥ دولارات.

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