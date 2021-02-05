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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: حالة المدنيين في تيجراي أصبحت مقلقة للغاية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:41 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال المدنيين في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا بفعل القتال بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي.

وأوضحت الأمم المتحدة في تقرير جديد لها، أن حياة المدنيين في إقليم تيجراي أصبحت مقلقة للغاية مع تزايد الجوع، والقتال الذي يشكل عقبة أمام وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص.

ولقى الالاف مصرعهم فى القتال بين الجانبين، لكن لا يعرف الكثير عن الوضع بالنسبة لمعظم سكان تيجراي البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، حيث يمنع الصحفيون من الدخول، والاتصالات غير منتظمة والعديد من عمال الإغاثة يكافحون للحصول على إذن للدخول.

وتطارد إثيوبيا والمقاتلون المتحالفون معها حكومة إقليم تيجراي الهاربة الآن والتي هيمنت في السابق على حكومة إثيوبيا لما يقرب من ثلاثة عقود.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني لينكن رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس الخميس، بالسماح بوصول المساعدات الفورية والكاملة وغير المعوقة إلى تيجراي قبل وفاة المزيد من الأشخاص، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

كما أعربت العديد من الدول الأوربية عن قلقها بشأن واحدة من أحدث مناطق الأزمات في العالم وحذر خبراء من أن الجارتين السودان والصومال قد تنجرفا إلى هذا الصراع.

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