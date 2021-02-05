«الداخلية» تنظم حفلات ترفيهية للعدد من الأطفال الأيتام وذوي الهمم

نظمت مديريات أمن (القاهرة، البحر الأحمر، سوهاج، أسيوط، بورسعيد ) حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بمقار نوادى الشرطة بتلك المحافظات بمناسبة عيد الشرطة، حيث تضمنت تلك الحفلات عروضًا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات.يأتى ذلك بمناسبة عيد الشرطة الـ69، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإنطلاقًا من المسئولية الاجتماعية لجهاز الشرطة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية، وإيمانًا بأهمية رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة تحت شعار( كلنا واحد).