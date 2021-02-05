«مواد البناء»: أسعار الأسمنت تشهد حالة من الاستقرار

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق، طبقا لشعبة مواد البناء الغرف التجارية.وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة، أن سعر الأسمنت المسلح 765 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر أسمنت الصخرة 715 جنيهًا للطن، والسويدي 760 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 728 جنيهًا للطن.و اوضح رئيس الشعبة، أن أسمنت شورى سجل 785 جنيهًا للطن، وحلوان 750 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 743 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 718 جنيهًا للطن، ووسجل سعر أسمنت النصر 740 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 740 جنيها للطن.و تابع "الزيني" أن متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 620 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 645 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 645 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 653 جنيهًا للطن، بينما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 760 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 775 جنيهًا للطن.