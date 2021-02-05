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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء فرز الأصوات.. انتهاء التصويت لاختيار السلطة التنفيذية الليبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:56 م
ملتقى الحوار الليبي
ملتقى الحوار الليبي
عبير سليم
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انتهى منتدى الحوار السياسي الليبي، الآن، من عملية التصويت على القوائم الأربع المتنافسة على قيادة السلطة التنفيذية الموحدة في الفترة التمهيدية في ليبيا، التى تنتهى بإجراء الانتخابات الوطنية فى ديسمبر المقبل، والنتائج بعد قليل، وذلك وفقًا لقناة العربية.

وتضم كل قائمة من القوائم الأربع التى جرى التصويت عليها فى حضور المبعوث الأممى الجديد، يان كوبيتش، لأول مرة، ثلاثة مرشحين لمجلس الرئاسة، ومعهم مرشح واحد لرئاسة الوزراء، والقائمة التى ستحصد 60% من أصوات القاعة فى الجولة الأولى، تكون هى الفائزة.


وحتى الآن لا يمكن التكهن بالقائمة التي ستفوز، حيث يدخل كل المرشحين بحظوظ متقاربة، وتتوزع أصوات أعضاء الملتقى على القوائم الأربعة، وهو ما يرجح المرور إلى جولة ثانية من التصويت لحسم النتيجة، إذ يصعب على أى قائمة الحصول على نسبة 60 بالمائة من الأصوات فى الجولة الأولى.


وشملت القائمة الأولى، كل من حمد حسن سليمان البرغثى، كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، وفي عضوية المجلس المرشحين علي أبوالحجب، وإدريس سليمان أحمد القايد، فيما اختير فى القائمة ذاتها خالد الغويل، كمرشح لرئاسة الوزراء.

وضمت القائمة الثانية، الشريف الوافى الذى ترشح لرئاسة المجلس الرئاسى، ومعه فى عضوية المجلس عبدالرحمن محمد أبوالقاسم البلعزي، وعمر مهدى أبوشريدة، وفي رئاسة الحكومة محمد عبداللطيف المنتصر.

واحتوت القائمة الثالثة، محمد يونس المنفي، رئيسًا للمجلس الرئاسى، وفى المرشحين لعضوية المجلس، ضمت هذه القائمة موسى الكوني، وعبدالله حسين اللافى، وفى رئاسة الوزراء عبدالحميد محمد دبيبة.

أما القائمة الرابعة، فضمت عقيلة صالح قويدر مرشحًا لرئاسة المجلس الرئاسى، وفي عضوية المجلس في هذه القائمة هناك أسامة جويلى، وعبدالمجيد سيف النصر، ولمنصب رئيس الوزراء، ضمت اللائحة المرشح فتحي باشاغا.

وينظر للقائمة الرابعة على أنه تحالف يحقق التوازن، ويمتلك القوة على الأرض، وهى العوامل التي قد تجذب إليه الأصوات.

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