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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شقيق فنان البادية بمطروح يكشف تفاصيل حالة علي حميدة الصحية (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:57 م
إسماعيل حميدة
إسماعيل حميدة
ياسمين شعيب
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قال الإعلامي إسماعيل حميدة، شقيق فنان البادية بمطروح الدكتور علي حميدة، أن شقيقه تعرض لوعكة صحية ولم يستجيب للعلاج، وبعد تداول حالته الصحية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدخلت الدولة المصرية لعلاجه ونقله إلى معهد ناصر.

وأوضح في تصريحات ل "الدستور" أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بتوفير سيارة مجهزة على أعلى مستوى لنقل شقيقه إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية، مؤكدا أن شقيقه تلقى الرعاية في معهد ناصر لمدة 23 يوما.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة من وزارة الصحة بعد خروج شقيقه ووصوله إلى منزله بمطروح بالإضافة إلى التواصل المستمر من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار إلى أن شقيقه تلقى اتصالات عديدة ورسائل من جمهوره في مصر والوطن العربي للاطمئنان على صحته، بالإضافة إلى موقف أهالي مطروح تجاهه والسؤال عليه وزيارته، مؤكدا أن خروج شقيقه من معهد ناصر واستكمال العلاج في المنزل بناء على رغبته، مطالبا الجميع بالدعاء لشقيقه بالشفاء. 

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