«أجمل أيام حياتي».. 3 مواقف لم ينساها عزت العلايلي

- رعب يسرا فى الإنس والجن



- مزاح محمد سعد فى الطريق إلى إيلات



- شاهين طلب مني المشاركة في فيلم الأرض



رحلة فنية كبيرة كانت هي حصاد عشق الفنان عزت العلايلى للفن، حيث قدم أدوارًا مختلفة تنوعت بين السينما والمسرح والدراما، جعلته من بين أشهر الفنانين الذين يتقنون أدوارًا جادة مليئة بالوقار، واليوم انتهى مشواره الفني بعد وفاته عن عمر يناهز الـ86 عامًا.وهناك مواقف كوميدية رواها عزت العلايلى قبل وفاته خلال ظهوره فى برنامج إسعاد يونس صاحبة السعادة.كشف الفنان المصرى، عزت العلايلى، كواليس تصوير فيلم "الإنس والجن" مع الفنانة يسرا، بالإضافة إلى فيلم "الطريق إلى إيلات".وقال عزت العلايلي، إن (الفنانة يسرا أصيبت بالذعر خلال تصوير فيلم "الإنس والجن")، مؤكدًا أنه "فى إحدى أيام التصوير رأت يسرا خيالاً فذهبت تقول له هناك شىء غريب فى الاستديو، وهى تشعر بذعر شديد، وفى النهاية اتضح أن أحد العمال يقوم بتغيير لمبات الإضاءة".أما عن فيلم "الطريق إلى إيلات" قال عزت العلايلي: إن "التصوير شهد مواقف مضحكة غير عادية، بقدر ما احتوى مغامرات فوق مغامرات أحداث الفيلم".وحكى عزت العلايلي كيف تصرف الفنان محمد سعد عندما كانوا فوق المركب، فى طريقهم إلى عرض البحر حيث لا مجال للمزاح، وبينما كانوا يقفزون في الماء تباعًا، تظاهر محمد سعد بالفزع، وسأله إن كان عليه القفز في الماء بالفعل، فأكد له أن سترة الطفو ستطفو به ولو في المحيط، وعندما قفزا أخيرًا، قال إنه كان يضحك معه.كشف الفنان الراحل، كواليس مشاركته في فيلم الأرض، قائلاً: "في أحد الأيام لقيت جرس البيت بيضرب ولقيت المخرج يوسف شاهين وطلب مني المشاركة في فيلم الأرض، متابعًا: «كواليس مشاركتي في فيلم الأرض من أجمل أيام حياتي خاصة جلسات الحديث في السياسة والشعر والفن».وأضاف "العلايلي": "كنت مدركًا أهمية الفيلم والقضية، لأن قصة فيلم الأرض كانت جادة ولم يكن بها أي لمحة من لمحات السخرية والاستهزاء، مشهد سقوط البقرة في الساقية، كان صعبًا وكنًا في فصل الشتاء والمياه كانت تلج".