«التنظيم والإدارة» يبحث مع وفد عراقي سبل تبادل الخبرات

استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفدًا حكوميًا عراقيًا رفيع المستوى من مسئولي وزارتي المالية والتخطيط والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات بدولة العراق برئاسة الدكتور ماهر حماد علام جوهان، وكيل وزارة التخطيط؛ وذلك في إطار زيارتهم الرسمية لمصر في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021، لتبادل الخبرات بين الجانبين والتعرف على خطة الإصلاح الإداري للدولة المصرية.ورحب الدكتور صالح الشيخ بالوفد العراقي في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على العلاقات القوية والأخوية بين الشعبين الشقيقين أصحاب الحضارات العريقة، فالشعب المصري محب للعراق وأهلها، كما أثنى الشيخ على الإصلاحات التي تشهدها الدولة العراقية على مختلف الأصعدة وذلك ليس بغريب على الدولة العراقية التي تعتبر نموذج في الصبر والإصرار على النجاح والتقدم.واستعرض الدكتور صالح الشيخ خطة الإصلاح الإداري التي تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، موضحا عناصر الخطة الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.كما استعرض رئيس الجهاز عددا من المشروعات منها المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي وأهدافه، ومركز تقييم القدرات والمسابقات، ومشروع الإنسان الآلي الذكي "كيمت" للرد على الاستفسارات المتعلقة بقانون الخدمة المدنية، كما اصطحب الوفد في جولة تفقدية بمركز تقييم القدرات والمسابقات والذي يعتبر من النماذج الرائدة في الوطن العربي في مجال التقييم الإلكتروني، إلى جانب زيارة تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.ومن جانبه، وجه الدكتور ماهر حمد رئيس الوفد العراقي الشكر للحكومة المصرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تمكين وتوطيد العلاقات بين البلدين وتحقيق المزيد من التعاون الإيجابي على المستوى العام والشعبي.وأعرب عن تطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على تجربة الإصلاح الإداري في مصر والقوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري، بالإضافة إلى جهود التدريب ورفع كفاءة الموظف الحكومي سواء كان تدريبا يعزز قدرة الموظف في مساره الوظيفي أو تدريب المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.. قائلا: "لدينا اهتمام خاص بالتعرف على آليات تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا ومنظومة تقييم القدرات والمسابقات بالإضافة إلى البحوث والدراسات المتعلقة بالجهاز الحكومي".وبدوره أكد السفير أحمد نايف سفير العراق لدى القاهرة أن العلاقة بين البلدين علاقة تاريخية سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي، مشيرا إلى أن العراق عانى من الإرهاب شأنه شأن أغلب دول المنطقة ولكن الأمر كان لديه أصعب، إلا أن وحدة الشعب العراقي وجهود حكومته تمكنت من مواجهة هذا الأرهاب الأسود ومحاربته وهو ما جنب المنطقة ويلات كثيرة.وأضاف أن بلاده لديها مشروعات كثيرة وعقول وخبرات قادرة على تحقيق تنمية تلبي طموحات المواطن العراقي، لذا تتطلع بلاده إلى تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة مصر الشقيقة في رفع كفاءة الجهاز الحكومي.وضم الوفد الدكتور ماهر حماد، والسفير أحمد نايف، ماهر عبدالحسين هادي مدير عام المركز، أنعام ارحيم أحمد، منار صباح علي، السيد محمد صباح خالد، شهاب أحمد عبدالله.من الجدير بالذكر أن الجهاز استقبل أول أمس وفد المركز الوطني للتطوير الإداري حيث عقد اجتماع مع عدد من قيادات الجهاز، وشرح الفريق المصري نطاق واختصاصات عمل الجهاز، وقانون المدنية رقم 81 لسنة 2016.