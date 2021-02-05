ويليامز: الأطراف الليبية تعهدت بمنح 30 % من المناصب للنساء

أعلنت ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، الآن، تعهد مترشحو السلطة التنفيذية الجديدة، بمنح 30 في المئة من المناصب للنساء.وبدأ منتدى الحوار السياسي الليبي المجتمع في جنيف بسويسرا، قبل دقائق، التصويت على 4 قوائم للسلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود المرحلة التمهيدية، التي ستنتهي بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لقناة العربية.والقوائم الأربعة المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة، والتي تم التوافق عليها وتسليمها إلى البعثة الأممية إلى ليبيا مساء أمي الخميس، قبل انطلاق عملية التصويت، وضمت القائمة الانتخابية الأولى، محمد البرغثي، رئيس المجلس الرئاسي، وعلي أبو الحجب، عضو المجلس الرئاسي، وإدريس القايد، عضو المجلس الرئاسي، ومحمد خالد الغويل، رئيس الحكومة.فيما شملت القائمة الانتخابية الثانية محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، وموسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، وعبدالحميد ادبيبة، رئيس الحكومة.واحتوت القائمة الانتخابية الثالثة الشريف الوافي، رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالرحمن البلعزي، عضو المحلس الرئاسي، وعمر أبو شريدة، عضو المجلس الرئاسي، ومحمد المنتصر، رئيس الحكومة.وأخيرا ضمت القائمة الانتخابية الرابعة عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، عضو المجلس الرئاسي، وعبدالمجيد سيف النصر، عضو المجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا، رئيس الحكومة.