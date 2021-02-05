موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021
الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:21 م
هبه محمدطباعة
ازدادت مؤخرا عمليات البحث عن موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021 من قبل المواطنين، في أعقاب إعلان وزارة القوى العاملة عن استمرار صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال الشهر الحالي.
وذلك بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، للاهتمام ودعم محدودي الدخل وأصحاب المهن الغير منتظمة بجميع محافظات مصر، وذلك بسبب تأثر الحياة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في قطع عيش الكثير من العمال.
لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021.
كشف الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن شهر فبراير 2021 الحالي هو آخر شهر لصرف المنحة، حيث سيتم تحديد موعد صرف الدفعة الآخيرة بعد اجتماع اللجنة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى انتهت بثلاث شهور حيث كانت التكلفة نحو ما يقرب إلى 2.4 مليار جنيه، حيث المرحتلين بتكلفة ما يقرب من حوالي 4 مليارات جنيه.
أولًا يجب على المتقدم في منحة العمالة الغير المنتظمة لشهر فبراير 2021 الذهاب إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت، عبر الموقع (من هنا) لمعرفة كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص المنحة المعلن عنها.
وذلك بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، للاهتمام ودعم محدودي الدخل وأصحاب المهن الغير منتظمة بجميع محافظات مصر، وذلك بسبب تأثر الحياة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في قطع عيش الكثير من العمال.
لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021.
موعد صرف الدفعة الآخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021
كشف الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن شهر فبراير 2021 الحالي هو آخر شهر لصرف المنحة، حيث سيتم تحديد موعد صرف الدفعة الآخيرة بعد اجتماع اللجنة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى انتهت بثلاث شهور حيث كانت التكلفة نحو ما يقرب إلى 2.4 مليار جنيه، حيث المرحتلين بتكلفة ما يقرب من حوالي 4 مليارات جنيه.
الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021
أولًا يجب على المتقدم في منحة العمالة الغير المنتظمة لشهر فبراير 2021 الذهاب إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت، عبر الموقع (من هنا) لمعرفة كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص المنحة المعلن عنها.
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وعلق وزير القوى العاملة، على حسوبة مكاتب التفتيش قبل الانتقال للعاصمة الإدارية بنسبة 100 % به نوع من أنواع الشفافية الكاملة حيث من خلال منظومة إلكترونية للتسهيل على المواطنين، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث بعد انتهاء المفتش من عملة يرسل التقرير، حيث المنظومة تضمن الشفافية الكاملة والسرعة في الأداء.
وعلق وزير القوى العاملة، على حسوبة مكاتب التفتيش قبل الانتقال للعاصمة الإدارية بنسبة 100 % به نوع من أنواع الشفافية الكاملة حيث من خلال منظومة إلكترونية للتسهيل على المواطنين، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث بعد انتهاء المفتش من عملة يرسل التقرير، حيث المنظومة تضمن الشفافية الكاملة والسرعة في الأداء.