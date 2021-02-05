موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس



وعلق وزير القوى العاملة، على حسوبة مكاتب التفتيش قبل الانتقال للعاصمة الإدارية بنسبة 100 % به نوع من أنواع الشفافية الكاملة حيث من خلال منظومة إلكترونية للتسهيل على المواطنين، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث بعد انتهاء المفتش من عملة يرسل التقرير، حيث المنظومة تضمن الشفافية الكاملة والسرعة في الأداء.