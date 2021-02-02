رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:53 ص
صرف علاوات
صرف علاوات
ولاء جمال
طباعة
يقدم «الدستور» موعد صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس، حيث قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن نظام التأمينات فى مصر هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع منافذ الهيئة، مضيفًا أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس


وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس، فى الأول من أبريل المقبل، بقيمة 7 مليارات جنيه.

رابط الاستعلام عن العلاوات


ونشرت الهيئة القومية للتأمينات، عبر موقعها الإلكتروني رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي من خلال عدة خطوات وهى:

1- الدخول على الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ( من هنا)
 
2- اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام على الرقم التأمينى.
 
3- تسجيل البيانات الأساسية: الرقم القومي – الاسم الأول للأم.
 
4- ضع علامة صح في المربع أنك لست برنامج روبوت.

الإعفاءات

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم بلغت ما يقارب الثلاث مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -" 173لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي.

يهمك أيضًا |


موعد صرف المعاشات والدفعة الثالثة من العلاوات 

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه مازالت الفرصة سانحة لجميع المؤسسات والشركات والأفراد للاستفادة من آخر مرحلة للإعفاءات من المبالغ الإضافية والتي بدأت في 15 ديسمبر 2020 وتستمر لمدة شهرين تنتهي في 14 فبراير 2021 والتي تصل فيها نسبة الإعفاء إلى 50%.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة

عمرو دياب يثير الجدل بصور جديدة مع إنجي كيوان

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

موعد عرض وإعادة الحلقة 27 من مسلسل لؤلؤ

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

براتب يصل لـ3700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأكتوبر

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة أمريكية: الفقدان السريع لدهون الوجه يعزز من مظهر الشيخوخة

«البدين يموت».. تسريب صوتى جديد يدين طبيب مارادونا

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 2-2-2021

بالأسماء.. نادى أسوان يتعاقد مع 14 لاعبًا خلال انتقالات يناير

أيام زمان

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

«السكك الحديدية» تتعاون مع الحاج الضوى فى فيديوهات جديدة

الأربعاء.. شيرين سامى تناقش «من ذاق عرف» بالنيل الثقافية

سمير الفيل: أشعر بالألفة والدفء عند الكتابة بخط اليد

«ظل مهترئ يعدو وحيدًا».. ديوان للشاعر محمد عبدالدايم عن دار كيميت