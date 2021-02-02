موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس، فى الأول من أبريل المقبل، بقيمة 7 مليارات جنيه.

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