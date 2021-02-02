موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:53 ص
ولاء جمالطباعة
يقدم «الدستور» موعد صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس، حيث قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن نظام التأمينات فى مصر هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع منافذ الهيئة، مضيفًا أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس، فى الأول من أبريل المقبل، بقيمة 7 مليارات جنيه.
1- الدخول على الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ( من هنا)
2- اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام على الرقم التأمينى.
3- تسجيل البيانات الأساسية: الرقم القومي – الاسم الأول للأم.
4- ضع علامة صح في المربع أنك لست برنامج روبوت.
الإعفاءات
أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم بلغت ما يقارب الثلاث مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -" 173لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي.
موعد صرف المعاشات والدفعة الثالثة من العلاوات
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه مازالت الفرصة سانحة لجميع المؤسسات والشركات والأفراد للاستفادة من آخر مرحلة للإعفاءات من المبالغ الإضافية والتي بدأت في 15 ديسمبر 2020 وتستمر لمدة شهرين تنتهي في 14 فبراير 2021 والتي تصل فيها نسبة الإعفاء إلى 50%.
موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس، فى الأول من أبريل المقبل، بقيمة 7 مليارات جنيه.
رابط الاستعلام عن العلاوات
ونشرت الهيئة القومية للتأمينات، عبر موقعها الإلكتروني رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي من خلال عدة خطوات وهى:
1- الدخول على الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ( من هنا)
2- اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام على الرقم التأمينى.
3- تسجيل البيانات الأساسية: الرقم القومي – الاسم الأول للأم.
4- ضع علامة صح في المربع أنك لست برنامج روبوت.
الإعفاءات
أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم بلغت ما يقارب الثلاث مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -" 173لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي.
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موعد صرف المعاشات والدفعة الثالثة من العلاوات
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه مازالت الفرصة سانحة لجميع المؤسسات والشركات والأفراد للاستفادة من آخر مرحلة للإعفاءات من المبالغ الإضافية والتي بدأت في 15 ديسمبر 2020 وتستمر لمدة شهرين تنتهي في 14 فبراير 2021 والتي تصل فيها نسبة الإعفاء إلى 50%.