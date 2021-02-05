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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تدعو للتعاون في تسريع عمليات التلقيح بأوروبا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:25 ص
التلقيح بأوروبا
التلقيح بأوروبا
وكالات
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شدد مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن على أوروبا ومجموعات تصنيع الأدوية العمل سويا لتسريع عمليات التلقيح ضد كوفيد-19، معبرا عن القلق إزاء فعالية لقاحات على نسخ متحورة للفيروس.

وقال مدير المنظمة في أوروبا هانس كلوغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس "علينا أن نكون مستعدين "لمشكلات جديدة مع نسخ متحورة للفيروس "بتعزيز قدرة الدول فيما يتعلق بالتسلسل الجيني".

في الاتحاد الأوروبي تم تلقيح ما نسبته 2،5 بالمئة من المواطنين بجرعة لقاح أولى، وسط الأمل بتسريع العملية مع إعلان العديد من المختبرات عن زيادة عمليات تسليم اللقاحات.

وقال "علينا أن نتكاتف لتسريع عمليات التطعيم مع شركات أدوية منافسة لضم الجهود من أجل زيادة الطاقة الانتاجية بشكل كبير هذا ما نحتاجه".

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