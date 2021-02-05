رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود أسهم اليابان بفضل أرباح إيجابية للشركات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:12 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
طباعة
أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة، عقب صعود وول ستريت الليلة الماضية، مدفوعة بأرباح إيجابية للشركات المحلية وتوقعات بحزمة تحفيز كبيرة في الولايات المتحدة.

وقفز المؤشر نيكي القياسي 1.54 بالمئة إلى 28779.19 نقطة وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 بالمئة إلى 1890.95 نقطة.

وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات إغلاق قياسية مرتفعة أمس، إذ يمضي الديمقراطيون قدما في خطة مقترحة للرئيس الأمريكي جو بايدن لتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار بدون دعم من الحزب الجمهوري.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير إستراتيجي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول إن تقديم "حزمة تحفيز أكبر في الولايات المتحدة مفيد للاقتصاد العالمي وإن التفاؤل يرفع الأسهم الشديدة
التأثر بالاقتصاد في اليابان".

وقفزت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية، وارتفعت أسهم مازدا موتور 18.52 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للخسارة، لتصبح أكبر رابح على المؤشر نيكي.

وقفز سهم ميتسوبيشي موتور 8.13 بالمئة وربح سهم نيسان موتور 7.51 بالمئة.

وقفز سهم إن.تي.تي داتا 9.63 بالمئة بعد أن رفعت نومورا للأوراق المالية السعر المستهدف لسهم شركة بناء شبكات المعلومات.

وصعدت أسهم شركات السكك الحديدية التي تعتبر أيضا شديدة التأثر بالأنباء الاقتصادية وزاد سهم شركة سكك حديد وسط اليابان 5.14 بالمئة وارتفع سهم شركة سكك حديد غرب اليابان 6.3 بالمئة.

وصعد سهم تاكيدا للأدوية 0.33 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة العقاقير إن ربحها في تسعة أشهر زاد لأكثر من مثليه مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز: المفاضلة بين المسجد والمستشفى ليست في محلها وهدفها زرع الفتنة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

دراسة دانماركية: التصلب المتعدد لا يعرض الحوامل لمخاطر صحية

دراسة: العزلة الاجتماعية تمنع الإنسان من مكافحة العادات الضارة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

مورينيو يتلقى صفعة من فريقه الأسبق

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟