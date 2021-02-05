اللجنة المشرفة تعلن أماكن انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، بيانا بأماكن مقار انعقاد اللجان للانتخابات المقرر عقدها على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.وتضم المرحلة الأولى نقابات: "شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء".بينما تضم المرحلة الثانية نقابات: "شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – القاهرة الجديدة – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – طنطا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح".