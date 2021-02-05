حريق شقة سكنية بالعمرانية

شهد شارع الدكتور محمد فؤاد، بمنطقة العمرانية الغربية، التابعة لحي الجيزة حريق في أحد الشقق السكنية.وانتقلت قوات الحماية المدنية متمثلة في سيارتين مطافي، وعدد من قوات الأمن لمعاينة موقع الحادث، وثلاث سيارات إسعاف.وقال أحد سكان المبنى الواقع فيه الحريق، إن الحريق نشبت في شقة سكنية بالدور الأرضي تقطنها أسرة مكونة من أب وزوجته وابنه الصغير الذي لا يتخطى عمره الخمس سنوات.وأوضح أن الطفل، كان يلعب بالكبريت خلال انشغالها في المطبخ، واشعل النيران في أثاث المنزل، ما جعله يصاب بحالة من الصدمة وظل صامتًا تمامًا، حتى بدأت الأم في الشعور بالحريق كان النار قد أكلت غرفة كاملة لأن الطفل أغلق الباب على النيران خوفا من العقاب.وأكد أن الأهالي حاولوا السيطرة على الوضع لكن الأمر كان صعبا للغاية بعد انفجار اسطوانة الغاز في الشقة، ما أدى إلى تفحم المكان بأكمله، وبمجرد أن بدأت الأم بصراخ تدافع الجيران لغلق أنابيب الغاز الطبيعي المجاورة لموقع الحريق، وقطع التيار الكهربائي عن العمارة.وأضاف أن الأزمة لازالت واقعة؛ لأن سقف الشقة المشتعلة لازالت تخرج منه ألسنة النيران.