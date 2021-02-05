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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر فبراير 2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:42 ص
المياة
المياة
الدستور
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في إطار تحول الدولة المصرية للرقمنة والتعامل الإلكتروني أيضًا، نستعرض خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه خلال شهر فبراير2021، بعد أن حظى على أعلى نسب بحث في الآونة الأخيرة عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك عقب توفير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق ( HCWW 125) هاتفيًا.

جدير بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قامت بضخ تطبيقها "125-HCWW"، على نظامي التشغيل "الأندرويد وIOS"، مما جعل المواطنين يبحثون علي خطوات سداد فاتورة المياه إلكترونيًا عبر تطبيق 125 الذي تم تخصيصه لهذا الأمر من قبل الشركة القابضة للمياه.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياة شهر فبراير 2021

يستطيع عملاء شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية إلكترونيًا عبر تطبيق ( HCWW 125) وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

1 - حمل تطبيق 125 على هاتفك المحمول مجانًا.. من هنا
2 - إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.
3 - حدد الشركة التابع لها.
4 - إدخل رقم السداد الإلكتروني الخاص بك والموجود على فاتورة المياه.
5 - اضغط على كلمة سداد.
6 - ستظهر إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للمياه.

شركات المياه التي فعلت خدمة السداد الإلكتروني

ويتم عبر هذا التطبيق الاستعلام والسداد الإلكتروني لفواتير المياه على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة، وذلك لـ 11 شركة تابعة للقابضة للمياه، وهي شركات:
1 - القاهرة.
2 - الجيزة.
3 - المنوفية.
4 - البحيرة.
5 - كفرالشيخ.
6 - سوهاج.
7 - الأسكندرية.
8 - البحر الأحمر.
9 - مطروح.
10 - سيناء.
11 - بني سويف.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وسوف يتم استكمال باقي الشركات في وقت قريب، حيث أن القابضة تعمل على تفعيل كل القنوات الإلكترونية التي تتيح للعميل الحصول على الخدمة بطرق سهلة، وذلك إمتثالًا لتعليمات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشهد مصر حالًيا حركة سريعة جدًا لتحديث جميع مؤسساتها الصغيرة قبل الكبيرة للتتماشى مع العصر الحالي من التكنولوجيا والرقمنة حول العالم.

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