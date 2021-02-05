خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر فبراير 2021

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وسوف يتم استكمال باقي الشركات في وقت قريب، حيث أن القابضة تعمل على تفعيل كل القنوات الإلكترونية التي تتيح للعميل الحصول على الخدمة بطرق سهلة، وذلك إمتثالًا لتعليمات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وتشهد مصر حالًيا حركة سريعة جدًا لتحديث جميع مؤسساتها الصغيرة قبل الكبيرة للتتماشى مع العصر الحالي من التكنولوجيا والرقمنة حول العالم.