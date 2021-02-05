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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:05 ص
طقس سي
طقس سي
الدستور
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ننشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 في مصر، حيث يتوقع خبراء الارصاد الجوية، أن تسود البلاد اليوم طقس شديد البرودة، مع نشطة الرياح علي كل الأنحاء.

ويقول خبراء هيئة الأرصاد أن طقس اليوم الجمعة، سيكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الجمعة

كما كشفت هيئة الأرصاد تعرض مناطق التالية للأمطار المتوسطة (القاهرة - الجيزة - القليوبية) حتى فترة الظهيرة، كما ستشهد مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد محافظات السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأن تشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، وأن تشهد مناطق من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

تفصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 19 13
طنطا 21 12
شبين الكوم 21 12
دمنهور 21 12
بلطيم 20 12
مطروح 18 13
السلوم 17 10
سيوة 19 09
بورسعيد 20 14
دمياط 19 14
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 12
الإسماعيلية 21 13
السويس 21 13
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 21 13
نخل 24 10
نويبع 22 17
طابا 22 15
كاترين 18 06
الطور 24 16
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 08
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 23 10
أسوان 23 11
إدفو 23 10
أبوسمبل 23 11
الوادى الجديد 22 08
شلاتين 26 18
أبو رماد 24 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 19.

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