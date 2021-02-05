تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة

تفصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

ننشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 في مصر، حيث يتوقع خبراء الارصاد الجوية، أن تسود البلاد اليوم طقس شديد البرودة، مع نشطة الرياح علي كل الأنحاء.ويقول خبراء هيئة الأرصاد أن طقس اليوم الجمعة، سيكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد.كما كشفت هيئة الأرصاد تعرض مناطق التالية للأمطار المتوسطة (القاهرة - الجيزة - القليوبية) حتى فترة الظهيرة، كما ستشهد مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد محافظات السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأن تشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، وأن تشهد مناطق من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 12الإسكندرية 19 13وادى النطرون 19 13طنطا 21 12شبين الكوم 21 12دمنهور 21 12بلطيم 20 12مطروح 18 13السلوم 17 10سيوة 19 09بورسعيد 20 14دمياط 19 14الزقازيق 21 13المنصورة 20 12الإسماعيلية 21 13السويس 21 13العريش 19 13رفح 19 13رأس سدر 21 13نخل 24 10نويبع 22 17طابا 22 15كاترين 18 06الطور 24 16شرم الشيخ 25 16الغردقة 24 15مرسى علم 26 15الفيوم 21 10بنى سويف 21 10المنيا 22 09أسيوط 22 08سوهاج 22 09قنا 23 10الأقصر 23 10أسوان 23 11إدفو 23 10أبوسمبل 23 11الوادى الجديد 22 08شلاتين 26 18أبو رماد 24 18حلايب 25 19رأس حدربة 25 19.