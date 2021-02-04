بايدن: روسيا تحاول تشويه الديمقراطية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن روسيا تحاول تشويه الديمقراطية الأمريكية ويجب العمل لمواجهة التحديات العالمية كالصين وروسيا وجائحة كورونا.وأضاف بايدن في خطابه مساء اليوم بشأن سياسته الخارجية، أن إدارته مددت معاهدة ستارت النووية مع روسيا لخمس سنوات أخرى.وتابع بايدن: "أوضحت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أيام التدخل في انتخاباتنا وتسميم المعارضين انتهت".وشدد على أن الشعب الأمريكي سيخرج من أزمته أكثر قوة، مشيرا الى أن إدارته ستعمل جنبا إلى جنب مع حلفائها بما يخدم أمن الولايات المتحدة.