نيافة الأنبا توما يلتقي بلجنة الشباب الإيبارشي

التقى صباح اليوم الخميس، الموافق ٤ فبراير، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بلجنة الشباب الإيبارشي، وذلك بصحبة الأب بولس ميخائيل، والأب ويلسن.تناول اللقاء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة الرؤية المستقبلية للجنة، واختتم اللقاء بتشجيع من نيافة المطران، للسير قدمًا لخدمة الشباب الإيبارشي.