وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خبر سار لجميع طلاب المرحلة الثانوية.وأكد الوزير، خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الطلاب يمكنهم الآن الوصول للمراجعات التي تتضمن أسئلة وتدريبات تفاعلية على كل الدروس في علم النفس والاجتماع – الفلسفة والمنطق – التاريخ والجغرافيا –اللغة عربية.كما طالبهم باستخدم طرق للمذاكرة أكثر متعة، الآن، من خلال محتوى نهضة مصر التفاعلي المتنوع المتاح على منصة إدارة التعلم LMS على موقع بنك المعرفة المصري:https:lms.ekb.eg