جبالي يطالب النواب باختصار كلماتهم: «تضيعون الوقت»

‎طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس باختصار كلماتهم دون الإطالة، مشددا على عدم التكرار.وقال في كلمته أثناء الاستماع لملاحظات أعضاء مجلس النواب على بيان وزيرة الصحة خلال لجلسة العامة: "تضيعون الوقت.. وتشهدون على أنفسكم".وتابع رئيس البرلمان: "بمجرد وصول الفكرة الكلمة تنتهي"، مشيرًا إلى أن النواب الذي يطلبون مدد زيادة لاستكمال كلماتهم "بيصعبوا على نفسهم".وشدد على الأعضاء، عدم الاستفاضة في الحديث عن مواقع المستشفيات، موجها حديثه لأحد الأعضاء، قائلا: "طلبت ربع الثانية 5 آلاف مرة".ووجه كلامه للأعضاء، قائلا: رتبت الأولويات، محدش يرفع إيده، لا أريد مخالفة اللائحة.‎