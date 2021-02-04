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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جبالي يطالب النواب باختصار كلماتهم: «تضيعون الوقت»

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:36 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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‎طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس باختصار كلماتهم دون الإطالة، مشددا على عدم التكرار.

وقال في كلمته أثناء الاستماع لملاحظات أعضاء مجلس النواب على بيان وزيرة الصحة خلال لجلسة العامة: "تضيعون الوقت.. وتشهدون على أنفسكم".

وتابع رئيس البرلمان: "بمجرد وصول الفكرة الكلمة تنتهي"، مشيرًا إلى أن النواب الذي يطلبون مدد زيادة لاستكمال كلماتهم "بيصعبوا على نفسهم".

وشدد على الأعضاء، عدم الاستفاضة في الحديث عن مواقع المستشفيات، موجها حديثه لأحد الأعضاء، قائلا: "طلبت ربع الثانية 5 آلاف مرة".

ووجه كلامه للأعضاء، قائلا: رتبت الأولويات، محدش يرفع إيده، لا أريد مخالفة اللائحة.‎

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