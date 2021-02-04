«حكيم» للنادي الأهلي: كل الدعم من قلوبنا

حرص المطرب حكيم على تشجيع ومساندة نادي الأهلي قبل ساعات من مباراته المقامة اليوم أمام نادي الدحيل القطري.وشارك حكيم صورة علم النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق قائلا: "كل التوفيق لرجالة النادى الأهلى النهاردة فى أول ماتشات كأس العالم للأندية كل الشعب المصرى وراكم.. وكل الدعم من قلوبنا. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".وتنقل اليوم قناة bein sports مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية 2020، على القناة المفتوحة، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2020.