بعد محاولة منة عبدالعزيز الانتحار.. طبيبة: المرض النفسي أخطر من الجسدي

أثارت اليوتيوبر منة عبد العزيز، الجدل مجددا وذلك عقب انتشار فيديو لها عبر "إنستجرام"، وهي تقدم عل الانتحار."أنا كرهت حياتي".. بهذه الكلمات بدأت منه الحديث عبر اللايف حيث انتهى الفيديو، وهي تقطع شريان يدها بـ"شفرة حلاقة".ما الذي يدور بعقل المنتحر قبل التخلص من حياته؟من جانبها أوضحت الدكتور صفيناز عبد السلام، أن الرفض المجتمعي من الأمور التي تدفع الشخص للتفكير في الانتحار.وأضافت عبد السلام، أن المقدم علي الانتحار لا يرى سوى سلبيات، بالإضافة الي زيادة الأدرنالين بالجسم، الأمر الذي يكسبه الشجاعة للتخلص من حياته.وأكدت أن البصيلات والوصلات العصبية بالمخ، تبدا بإفراز الدوبامين بشكل كبير، الامر الذي قد يؤدي الي خلل بأجزاء كبيرة في المخ.• المرض النفسي أخطر علي الإنسان من المرض الجسديوأشارت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إلى أن المرض النفسي أشد خطورة على حياة الإنسان من المرض العضوي.وأضافت عبد السلام، أن الكثير من الناس يخشون الذهاب للطبيب النفسي، وذلك اعتقادا بأن عيادة الطبيب النفسي من الأماكن المحرمة والتي تصيبهم بالعار.