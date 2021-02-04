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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الصحة تستعرض منظومة التأمين الصحى الشامل أمام البرلمان

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:49 م
الدكتور هالة زايد
الدكتور هالة زايد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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تحدثت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال إلقاء بيان أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عن جهود الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن تكلفة تجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والاستعدادات لتطبيق النظام فى محافظات المرحلة الأولى بلغت نحو 38.5 مليار جنيه.

وقالت الوزيرة في كلمتها، إنه تم تشكيل الهيئات الثلاث المنصوص عليها فى قانون التأمين الصحى الشامل، وتجهيز كل مقراتها، وهى هيئة التأمين الصحى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الرقابة والاعتماد، مضيفة: "فى إطار معايير الاعتماد والرقابة، سجلنا الأسر إلكترونيا وتأهيل المستشفيات والوحدات، وعملنا ميكنة فى المستشفيات والوحدات، وعملنا كول سنتر، وعملنا التشغيل التجريبى فى أول يوليو 2019 من بورسعيد وسجلنا فيها 600 ألف مواطن، ومليون و200 ألف مواطن ينتفعون بالخدمة، وأسسنا منظومة طبيب الأسرة، يعالج 85% من احتياجاتها، وخلصنا بورسعيد فى المرحلة الأولى، واستملنا مستشفيات المرحلة الثانية، حيث يتم تدشين المرحلة الأولى فى محافظات الأقصر والإسماعيلية وأسوان".

وتابعت وزيرة الصحة: "اشتغلنا على 59 وحدة في الأقصر و7 مستشفيات، وأطلقنا التشغيل التجريبى فى سبتمبر 2020، وفى الإسماعيلية 37 وحدة و12 مستشفى، وفى التشغيل التجريبى نسجل الأسر ونهيئ البنية التحتية وندرب القوى البشرية والميكنة ونعمل نقل أصول، حيث تم نقل أصول المستشفيات فى بورسعيد، وأخذنا موافقة نقل أصول فى الأقصر والإسماعيلية، وغيرنا شمال سيناء ووضعنا مكانها الأقصر وأسوان فى المرحلة الأولى حتى نختبر النظام، ومراعاة لأهلنا فى الصعيد ليكون لهم نفس الحقوق والمناصفة فى تقديم الخدمة".

وكشفت وزيرة الصحة، عن أنه تم تسجيل 4.6 مليون مواطن فى نظام التأمين الصحى الشامل حتى الآن، منهم 500 ألف فى بورسعيد، والتجهيزات كلفتنا 38.5 مليار جنيه خلاف الميكنة، متابعة: "عملنا جراحات متقدمة 100% خدمات تقدم فى بورسعيد، ولأول مرة يتم عمل مركز مجدى يعقوب فى أحد مستشفيات بورسعيد، ويتم تدريبهم القوى البشرية سواء فى الداخل أو الخارج، مع التأكيد على فندقة الخدمة، ومركز 30 يونيو الدولى فى مجمع الإسماعيلية، وأكبر مركز كلى فى الجمهورية، وسافرنا العالم ودعينا فى إنجلترا عشان نقدم هذه المنظومة، ويبقى العنصر البشرى مهم جدا، الطبيب كان بيتخرج سنتين يدور على فرصة فى النيابة بمحافظة أخرى، وبعدين يدور على فرصة دراسات عالية ويقعد 8 سنين لو محظوظ عشان يبقى مساعد أخصائى".

وأشارت زايد، إلى أن 100% من الأطباء دخلوا الزمالة، قائلة: "دخلنا 10 آلاف طبيب فى الخدمة، فى تحدى كورنا، أول مجموعة استلمت فى شهر مارس 2020، ثم فى شهر سبتمبر 2020، ودفعة فى شهر مارس المقبل، والشباب دا هو اللى شال معانا فى كورونا".

وتابعت: "عايزين ندخل وسائل تنظيم أسرة حديثة، وميكنة وسيلة تنظيم الأسرة، وإتاحة أكثر 5000 تاب لاستخدامه، بتكلفة 370 مليون جنيه، لتأخذ السيدة الوسيلة بشكل أسرع".

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