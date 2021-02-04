الداخلية توزع المساعدات على 300 من أسر السجناء (فيديو)

قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعي، بإقامة فعالية باتحاد الشرطة الرياضي، لتوزيع المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم.وتم خلال الفعالية تقديم المساعدات لقرابة 300 حالة عبارة عن «أجهزة كهربائية ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، ماكينة خياطة، ملابس أطفال، دعم مادي لمشروعات صغيرة فى مجالات عديدة، دعم مادي وعيني لزواج أبناء أسر المسجونين والمفرج عنهم، كرسي كهربائي متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة، سجادة يدوية مختلفة، بطانية».جاء ذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات المشاركة.