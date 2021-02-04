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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن ترد على الاتهامات الموجهة لها بفرض أجندة في ليبيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:41 م
ريتشارد نورلاند،
ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي في ليبيا
منار أحمد
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قال ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي في ليبيا، اليوم الخميس، إن «الاتهامات الموجهة لواشنطن عن خطتها فرض أجندة على ملتقى الحوار ما هو إلا تفكير قديم وإهانة لليبيين».

وأضاف السفير نورلاند عبر «تويتر»، أن «هذه التلميحات تعد استخفافًا بالشعب الليبي الذي يعلّق آماله على إيجاد جل ينهي الأزمة في بلاده».

جاء هذا التصريح في وقت يتسارع فيه المرشحون لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، لمحاولة عقد تحالفات وصفقات سياسية تراعي المشهد المحلي والدولي، يتم بموجبها تشكيل قوائم مشتركة قوية قادرة على الفوز، تمهيدا لعرضها على أعضاء ملتقى الحوار السياسي للتصويت عليها والإعلان عن الأسماء التي ستقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.

ويتلقى ملتقى الحوار السياسي في جنيف، اليوم الخميس، طلبات تشكيل القوائم التي ستدخل للتنافس على منصب رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي وعددهم 3، وذلك بعد الانتهاء من جلسات الاستماع لبرامج كل المرشحين.

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