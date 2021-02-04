معاش نقابة المعلمين

ورغم تأخر مواعيد صرف معاشات نقابة المعلمين عن المعتاد، تبذل هيئة التدريس -المعلمين- قصاري جهدها ليتم صرف معاشات نقابة المعلمين في الفترة الحالية، حيث يصل عدد الورثة نحو ما يقرب إلى 198 ألف و710 مواطن وعليه أن يكون قيمة المبلغ الحاصلين عليه هو 39 مليون و471 ألف و800 جنيه، فا بالتالي يصل إجمالي المبلغ المدفوع للورثة مضاف إليه معاش المعلمين المتقاعدين سنويًا، حيث تقوم نقابة المعلمين بصرف حوالي ما يقرب إلى 89 مليون و950 ألف و658 جنيه للمعلمين.

ويقدم " الدستور " للمعلمين في تقريره عن كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر يناير 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناني.

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر يناير 2021

أعلنت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناني، في بيان رسمي، عن موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر يناير 2021، التي تبلغ نحو 259 ألفًا و973 عضو هيئة التدريس، وذلك بإجمالي 90 مليون جنيه، كما يبلغ عدد الورثة 198 ألفًا و710 بقيمة 39 مليونًا، 741 ألفًا و800 جنيه، حيث يتم صرف المعاشات للعاملين وورثتهم ما يزيد عن نصف مليار سنويًا.وأضاف نقيب المعلمين خلف الزناني، في بيانه، نظرًا لإرتفاع عمليات البحث على " جوجل " من قبل المعلمين عن صرف معاشات وينطلق صرف المعاش خلال هذه الساعات القليلة المقبلة في ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في كافة محافظات مصر العربية، ويجب أن يكون الورثة قد استوفوا جميع الأوراق المطلوبة لصرف المعاش.