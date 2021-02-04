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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سجلات زوار البيت الأبيض في عهد ترامب سرية حتى عام 2026

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:45 م
ترامب
ترامب
منار احمد
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قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس، أن سجلات زوار البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستظل سرية حتى عام 2026.

وبحسب بيان صادر عن الأرشيف الوطني، فإن طلبات الاطلاع على سجلات إدارة ترامب ستقبل اعتبارًا من 20 يناير 2026، ويقضي قانون السجلات الرئاسية، بأنه لا يسمح بالاطلاع العام على سجلات الرئاسة إلا بعد 5 سنوات من انتهاء ولايتها.

وكان أنصار ترامب قد اقتحموا في 6 يناير الماضي مبنى الكونجرس الأمريكي، بعد خطاب ألقاه ترامب في الحشود التي تجمعت أمام البيت الأبيض احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بايدن.

وعلى إثر هذا الحادث، تقدم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ، بلائحة اتهام من أجل عزل الرئيس من منصبه، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها ترامب مساءلة له خلال رئاسته للبلاد.

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