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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تحذر من تعثر التعافي الاقتصادي العالمي بفعل ارتفاع النفط

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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حذر وزير النفط الهندي دارميندرا برادان اليوم الخميس من أن زيادة أسعار النفط قد تضر التعافي الاقتصادي العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19 التي تسببت في انكماش معظم الاقتصادات في العام الماضي.

وزادت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في نحو عام هذا الأسبوع حيث أدت تخفيضات الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، إلى ميل التوازن
في السوق نحو حدوث عجز.

ودفع هذا أسعار البنزين إلى الارتفاع لمستويات قياسية في ثالث أكبر بلد مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

واتهم الوزير في الشهر الماضي مجموعة أوبك+ بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف "على الرغم من أننا لا نحبذ تراجع الأسعار بشدة فإننا أيضا لا ندعم ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يحرم الملايين في الهند من الطاقة".

وتستورد الهند نحو 85 بالمئة من احتياجاتها النفطية ونصف الطلب على الغاز.

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