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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك إنجلترا يجس نبض الاقتصاد المأزوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:47 م
جريدة الدستور
وكالات
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يصدر بنك إنجلترا اليوم الخميس أول قرار له على الصعيد النقدي خلال السنة الراهنة من دون توقع أي تغيير إثر خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة وفي ظل استمرار الاغلاق وتواصل حملة التطعيم السريعة.

ويصدر الاعلان عند الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش غداة اجتماع للمصرف المركزي البريطاني إلا انه لا يتوقع أي تغيير على نسبة الفائدة وهي عند أدنى مستوى لها (0،1 %) أو تعديل في برنامج شراء الأصول.

ويسجل في المملكة المتحدة أكبر عدد من الوفيات جراء وباء كوفيد-19 في أوروبا مع أكثر من 108 ألف حالة فيما تخضع البلاد لثالث إجراء إغلاق منذ يناير الأمر الذي من شأنه التأثير على النمو.

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