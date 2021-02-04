بنك إنجلترا يجس نبض الاقتصاد المأزوم

يصدر بنك إنجلترا اليوم الخميس أول قرار له على الصعيد النقدي خلال السنة الراهنة من دون توقع أي تغيير إثر خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة وفي ظل استمرار الاغلاق وتواصل حملة التطعيم السريعة.ويصدر الاعلان عند الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش غداة اجتماع للمصرف المركزي البريطاني إلا انه لا يتوقع أي تغيير على نسبة الفائدة وهي عند أدنى مستوى لها (0،1 %) أو تعديل في برنامج شراء الأصول.ويسجل في المملكة المتحدة أكبر عدد من الوفيات جراء وباء كوفيد-19 في أوروبا مع أكثر من 108 ألف حالة فيما تخضع البلاد لثالث إجراء إغلاق منذ يناير الأمر الذي من شأنه التأثير على النمو.