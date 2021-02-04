بايدن يتمسك بتنفيذ قانون «قيصر» ضد شخصيات وكيانات في سوريا

أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تمسك الإدارة الامريكية الجديدة بتنفيذ قانون قيصر، الذي ينص على على فرض عقوبات عدة على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري.ولفت متحدث باسم الخارجية الأميركية، إلى أن إدارة بايدن «لن تتهاون في تطبيق قانون قيصر مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي وتسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد».وأضاف في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: «بكل تأكيد سيستهدف قانون قيصر الأشخاص أو الكيانات التي تدعم النظام وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254».