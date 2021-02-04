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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العملة المشفرة دوجكوين تصعد بعد تغريدة لإيلون ماسك

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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صعدت عملة دوجكوين المشفرة بأكثر من خمسين بالمئة اليوم الخميس، بعدما أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على موقع تويتر دعمه لها بعد يومين من إعلانه أنه سيبتعد عن موقع التواصل الاجتماعي "لبرهة".

وقفزت دوجكوين إلى 0.05798 دولار وفقا لبيانات على موقع كوينديسك لسلاسل الكتل والعملات المشفرة.

وأدت تغريدات ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بشأن بعض الشركات والعملات الرقمية إلى ارتفاع أسعارها في الأسابيع الماضية.

وقفزت أسهم شركات جيم ستوب وإتسي وسي.دي بروجكت بعد تعليقات على حسابه في تويتر بشأنها.

وفي عالم العملات الرقمية، تسبب وضع ماسك وسم "بتكوين" على حسابه في تويتر إلى أن ترتفع أكثر العملات الرقمية شعبية في العالم الجمعة الماضية، وأزال الوسم منذ ذلك الحين.

في غضون ذلك، تشهد العملة الرقمية المنافسة الإيثريوم فورة تسجيل مستويات قياسية إذ يشتريها المستثمرون قبل تدشين العقود الآجلة لها في بورصة شيكاجو التجارية الأسبوع القادم.

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