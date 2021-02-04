القوات الإسرائيلية تدمر شبكة للكهرباء جنوب غرب الخليل

هدمت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس منزلًا ودمرت شبكة للكهرباء جنوب غرب الخليل.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن جرافات إسرائيلية داهمت بلدة بيت عوا، وهدمت منزلا في منطقة خلة طه بالبلدة، تبلغ مساحته 180 مترًا مربعًا، ويأوي عائلة مكونة من خمسة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.ووفق الوكالة، دمرت القوات الإسرائيلية شبكة الكهرباء في الخربة جنوب غرب الخليل، والتي تغذي 10 منازل، وقامت بتكسير أعمدة الكهرباء.على صعيد آخر، داهمت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية، عدة منازل في بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل.