«التعليم»: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعتمد على الفهم

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المركز القومى للامتحانات قد إنتهى تمامًا من وضع اسئلة الصفين الأول والثاني الثانوي، وقد بدأ التجهيز للامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي المقرر عقده فى مارس المقبل.وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع "الدستور" أن أسئلة الصفين الأول والثاني تعتمد على الفهم ونواتج الفكر.وعن عقد الامتحانات فى المنزل، قالت المصادر فى تصريحاتها الخاصة إن الامتحانات بنسبة كبيرة ستتم فى المنزل على التابلت نظرًا لاستمرار جائحة كورونا، مشيرًة إلى أن وزارتى الصحة والتعليم يتناقشان فى كيفية عقد الامتحانات قبل إعلان كل التفاصيل بطريقة رسمية فى 14 فبراير الجارى.