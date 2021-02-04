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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراءات التجديد للمعلمين المنتهى انتدابهم

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:36 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موقف المعلمين المنتدبين بين بالإدارات التعليمية، وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017، مؤكدة أن مدة الندب لا تتجاوز الأربع سنوات، وبالتالي يتعين على المنتدبين من مديرية إلى أخرى، والذين ينتهى ندبهم للعام الرابع، اتباع أحد الإجراءات الآتية:

1) استمرار تمديد الندب بعد العام الرابع مشروط باتخاذ اجراءات النقل وبالتالي يقوم الموظف المنتدب بتقديم طلب النقل الى الجهة المنتدب منها أولا (الجهة الأصلية) وفي حالة الموافقة يمتنع على الجهة المنتدب اليها اصدار قرار بالغاء ندبه.

2) يتم إرفاق صورة من الموافقة على النقل إلى الجهة المنتدب إليها مع طلب تمديد الندب لحين استكمال اجراءات النقل وذلك قبل شهرين على الأقل من نهاية العام الرابع في 3062021م.

3) يمتنع على الجهة المنتدب إليها الموظف إخلاء طرفه إلا فى حالة عدم موافقة الجهة المنتدب منها على نقله وطلب إخلاء طرفه فور انتهاء العام الرابع للندب.

4) فى حالة رفض الجهة الأصلية اتخاذ إجراءات نقل الموظف ولم تمانع فى إعارته بحق للموظف المنتهي ندبهم التقدم لإعارة داخلية لنفس الجهة التي كان منتدب إليها (مع قبول شروط الإعارة) وذلك قبل نهاية العام الرابع للندب.

5) مخاطبة المديريات الأخرى والإدارات التابعة لإخلاء طرف المنتدبين الذين تقاعسوا عن تنفيذ أي مما سبق عقب نهاية العام الرابع 3062021م.

وطالبت الإدارة أسماء الذين سوف يتم استمرار ندبهم بعد العام الرابع لحين استكمال إجراءات النقل على أن يكون نهايته 2062022 فى كشوف كل محافظة على حدى.

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