يوسف الشريف يصور «كوفيد 25» في مجمع طبي

بدأ النجم يوسف الشريف وطاقم عمل مسلسله الجديد "كوفيد 25" تصوير المشاهد الأولى من العمل الجديد المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بديكور العمل الرئيسي كمجمع طبي.ولطبيعة العمل المختلفة، يصور الشريف العمل في ديكور رئيسي وديكورات معدودة، أغلبها ومعملية من خلال حرب أبحاث الفيروسات والصراع الدائر حولها، ومن المقرر وفقا للخطة الموضوعة لتصوير العمل، فسينتهي التصوير بحلول الشهر الرمضاني القادم دون تأخير.ويقدم العمل الجديد على 15 حلقة، ويشارك في بطولته وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وعدد كبير من النجوم، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.