«التعاون الدولي» تكشف تفاصيل تطور الدين العام حتى يونيو الماضي

كشفت وزارة التعاون الدولي عن حجم الدين العام للدولة حتى 30 يونيو الماضي، والذي بلغ 5.1 ترليون جنيه، موضحة أن حجم الدين الخارجي قدر بنحو 55 مليار دولار في 30 يونيو 2016، وقفز إلى 123 مليار دولار في 30 يونيو 2020، محققًا معدل زيادة قدره 68 مليار دولار.وأشارت الدكتورة راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الحسابات الختامية، برئاسة النائب مصطفى سالم أمس، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي الماضي للحد من زيادة الدين العام، إلى أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي بلغت في يونيو الماضي نحو 21.7% بما يعادل 1.1 تريليون جنيه، فيما بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 78.3% بقيمة بلغت نحو 3.9 تريليون جنيه.ولفتت حمزة إلى أن الدين الداخلي شغل نسبة 62% من حجم الدين العام في 30 يونيو 2020، أما الدين الخارجي فقد بلغ 123 مليار دولار بنسبة 38% من إجمالي الدين العام، موضحة أن التمويل من القروض والمنح في الدين الخارجي بلغت نسبته نحو 10% من الدين العام.