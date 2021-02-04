الرئيس التونسي يؤكد شجاعة واستبسال شهداء أبناء المؤسسة العسكرية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة تأبينيه، اليوم الخميس على شجاعة أبطال تونس شهداء المؤسسة العسكرية، واستبسالهم دفاعا عن الوطن وعن أمن وسلامة التونسيات والتونسيين من الأعداء المتربصين بالبلاد.وشدد الرئيس التونسي، خلال زيارته إلى المستشفى العسكري - بحسب بيان على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية - على أن سقوط هؤلاء الأبطال نتيجة الغدر والجبن لن يزيد الدولة إلا إصرارًا، على مواجهة المجرمين بنفس الروح القتالية العالية والتصدي لهم ولمن يقف وراءهم ممن يريدون ضرب الدولة التونسية.وقال سعيد "إننا نقف اليوم مصرين على مواصلة المعركة على كافة الجبهات معربا عن اليقين بالانتصار عزاء لتونس وشهدائه"،وقام الرئيس التونسي بتلاوة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء تونس من أبناء المؤسسة العسكرية الذين استشهدوا يوم أمس الأربعاء في سبيل الوطن، وتوجه لعائلات الشهداء الأبرار بأصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل كما وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء.