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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت جامعة اكسفورد اليوم الخميس إطلاق دراسة لمعرفة إن كان المزج بين جرعتين من لقاحين مختلفين عند المريض نفسه، فعالا بغية تحصين السكان من فيروس كورونا المستجد.

وقال ماثيو سنايب الباحث في جامعة اكسفورد المكلف هذه التجربة في بيان "إذ اثبتنا إمكان المزج بين اللقاحات، سنحظى بمرونة أكبر في توزيعها".

وستشمل الدراسة التي قدمت على أنها الأولى في العالم، 820 متطوعا فوق سن الخمسين وستعمل على الجمع بين لقاحين يستخدمان راهنا على الأراضي البريطانية وهما فايزربايونتيك وأسترازينيكاأكسفورد.

وستقيم أيضا مستوى الحماية على صعيد الفترة الفاصلة بين الجرعتين مع اختبار مدة أربعة أسابيع القريبة من تلك الموصى بها أساسا و12 أسبوعا وهي مدة اعتمدتها السلطات البريطانية لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وجعلت بريطانيا وهي أكثر دول أوروبا تضررا من الجائحة مع أكثر من 108 آلاف وفاة، من التلقيح قضية وطنية في مواجهة نسخة جديدة أشد عدوى اضطرتها إلى فرض إغلاق ثالث مطلع يناير.

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