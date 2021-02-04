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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط أسهم اليابان بفعل شركات الرقائق وسوني يقفز بالتوقعات الإيجابية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أنهت الأسهم اليابانية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام اليوم الخميس، إذ ضغطت عليها انخفاضات في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، بيد أن ارتفاع أسهم سوني حد من بعض الخسائر.

وارتفعت أسهم سوني 9.54 بالمئة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2000، وكانت من بين أكبر الرابحين على المؤشر نيكي بعد أن رفع عملاق الإلكترونيات والإعلام توقعاته لأرباح سنة كاملة.

وانخفض المؤشر نيكي 1.06 بالمئة إلى 28341.95 نقطة بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 بالمئة إلى 1865.12 نقطة.

وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق الخسائر، إذ انخفض سهم أدفانتست 3.94 بالمئة وخسر سهم سومكو 3.8 بالمئة وتراجع سهم فانوك 3.26 بالمئة ونزل سهم طوكيو إلكترون 2.6 بالمئة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير إستراتيجي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية "الأسهم المرتبطة بالرقائق ارتفعت كثيرا قبل بدء موسم الأرباح لكن الآن كل الأخبار الجيدة أُعلنت.

"أسهم النقل التي عصف بها الفيروس تربح لكن قدرة تلك الأسهم على الاحتفاظ بالزخم محل شك إذ أن الجائحة لم تنته بعد".

وواصلت أسهم شركات النقل الصعود اليوم، إذ ربح سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) وسكك حديد غرب اليابان 1.48 بالمئة و0.71 بالمئة على الترتيب.

وتصدرت شركات السمسرة القطاعات الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو إذ قفز سهم نومورا هولدينجز 4.09 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح قوية.

وزاد سهم مجموعة دايوا للأوراق المالية 2.03 بالمئة.

وقفز قطاع الشحن البحري 2.96 بالمئة بعد أن رفعت كاواساكي كيسن توقعاتها وارتفع سهم شركة الشحن البحري 4.39 بالمئة وزاد سهم نظيرتها نيبون يوسن 4.3 بالمئة.

وتراجع سهم كاو 8.19 بالمئة بعد أن أعلنت شركة إنتاج مستحضرات التجميل انخفاض صافي ربحها السنوي 14.9 بالمئة لتتصدر قائمة الخاسرين على المؤشر نيكي. وتبعتها زد هولدينجز التي خسر سهمها 6.37 بالمئة وانخفض سهم كيكومان 6.09 بالمئة.

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