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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«هيرميس» تبرم شراكة مع «ڤاليو» لإتاحة تمويل المتاجر المتعاقدة معها

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:31 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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أعلنت المجموعة المالية هيرميس - المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، اليوم، عن إطلاق برنامج جديد بالتعاون بين شركتيها التابعتين بقطاع التمويل غير المصرفي، وهما شركة ڤاليو الرائدة في حلول التكنولوجيا المالية وشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية ذراع الشركة المتخصص في تقديم خدمات التأجير التمويلي والتخصيم.

ويهدف ذلك التعاون الاستراتيجي الجديد إلى سرعة وصول التجار المتعاقدين مع شركة ڤاليو إلى خدمات التخصيم، سعيًا إلى تمكينهم من زيادة مستويات السيولة النقدية بمشروعاتهم، وتنمية أعمالهم، فضلًا عن المساهمة في تحقيق مختلف أهدافهم الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من البرنامج الجديد، يقتصر على عملاء ڤاليو من التجار المتعاملين معها لأكثر من عام واحد، حيث سيحظى العملاء المؤهلين ببرنامج تمويلي تتراوح قيمته بين 50 ألف جنيه و10 مليون جنيه وفقًا للحدود الائتمانية المسموحة لكل عميل، وسوف تقوم "ڤاليو" بالاستفادة من منظومة التصنيفات الائتمانية الخاصة بعملائها من التجار المؤهلين المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتبناها الشركة، وذلك لتحديد الحدود الائتمانية المسموحة للعملاء، مع تزويدهم بأسرع دورة موافقات خلال يوم واحد فقط.

وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية عن سعادته البالغة بهذه الشراكة الجديدة والتي تمثل خطوة هامة في سبيل ترسيخ الدمج والتكامل بين مختلف القطاعات التشغيلية على مستوى قطاع التمويل غير المصرفي، بالتوازي ارتفاع مستويات الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات الأخرى التي تقدمها الشركة للعملاء، فضلًا عن تعزيز فرص النمو لأنشطة قطاع التمويل غير المصرفي التابع للشركة، ولفت إلى أن المردود الإيجابي لهذه الشراكة على تحقيق التكامل بين قدرات الشركتين بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لشبكة عملاء شركة ڤاليو من التجار، وتزويدهم بمجموعة متنوعة وشاملة من الحلول التمويلية التي تُلبي احتياجات أعمالهم.

و تابع " حسونة" أن التعاون الجديد سوف يسهم في انفراد شركة ڤاليو بتزويد شركائها من التجار بباقة من الخدمات فائقة الجودة وغير مسبوقة في السوق، وذلك من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من الخدمات التمويلية المتميزة لدعمهم في التوسع بأنشطتهم. ومن ناحية أخرى سيثمر التعاون عن تعظيم استفادة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية من قدرات ڤاليو الفريدة المتميزة بتوظيف تكنولوجيا الخدمات المالية المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الحدود الائتمانية المسموحة لكل تاجر بصورة آلية ومسبقًا من خلال عملية تقييم الجدارة الائتمانية، مما سيساهم في تعزيز قدرة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية على التوسع بباقة حلولها ومنتجاتها المقدمة في السوق.

ومن جانبه، أوضح محمد الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو لخدمات، أن هذه الشراكة هي بمثابة شهادة قوية على التزام ڤاليو المتجدد بتقديم أوجه الدعم لشركائها وتزويدهم بالفرص اللازمة لتنمية أعمالهم بصفة مستدامة، على غرار خدماتها المتميزة المقدمة لقاعدة عملائها من الأفراد بصورة يومية، مضيفا أن التحديات الحالية التي يشهدها السوق نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، تجعل الوقت الراهن هو الأمثل لتوظيف الموارد الفريدة التي تحظى بها ڤاليو باعتبارها أفضل منصة خدمات تمويلية متكاملة في السوق، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من أوجه التضافر والتكامل التي تنفرد به أنشطة قطاع التمويل غير المصرفي التابع للمجموعة المالية هيرميس.

وقد أطلقت المجموعة المالية هيرميس قطاع التمويل غير المصرفي خلال عام 2015 تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولي إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، وتضم تحت مظلتها شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط والتي تأسست عام 2017، وشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية والتي انطلقت خلال عام 2020 من خلال دمج ذراعي الشركة في مجال التخصيم والتأجير التمويلي، وكذلك شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر والتي تم الاستحواذ عليها خلال عام 2016.

وخلال عام 2020، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إضافة شركة PayTabs Egypt، المزود الرائد لحلول المدفوعات في مصر، إلى محفظة قطاع التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار مساعي القطاع المستمرة نحو تنويع باقة خدماتها ومنتجاتها، لتزويد السوق بمجموعة متكاملة حلول التمويل غير المصرفي.

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