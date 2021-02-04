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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سول وواشنطن تتفقان على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:35 ص
جريدة الدستور
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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على التعاون الوثيق من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإرساء السلام المستدام فيها، وذلك خلال محادثات قمة عبر الهاتف صباح اليوم الخميس.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي للرئيس الأمريكي - خلال المحادثة - "علينا التعاون معا من أجل تحقيق تقدم في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية واستقرار السلام فيها".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبدوره أعرب الرئيس بايدن عن بالغ تقديره لمساعي كوريا الجنوبية بصفتها دولة معنية، بحل قضايا عالقة في شبه الجزيرة الكورية، "إن بلاده ستتعاون بصورة وثيقة مع كوريا الجنوبية نحو الهدف المشترك"، ومن أجل ذلك، اتفق الرئيسان على الحاجة إلى وضع استراتيجية شاملة تجاه كوريا الشمالية، في أقرب وقت ممكن وفقا لما ذكره المتحدث باسم المكتب الرئاسي، كما واتفق الرئيسان على عقد محادثات القمة حالما يستقر وضع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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