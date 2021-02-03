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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يستكمل مجلس السيادة الانتقالي وتشكيل الحكومة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:52 م
البرهان
البرهان
محمد عمر
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أعلن مجلس الشركاء في السودان، مساء الأربعاء، استكمال مجلس السيادة الانتقالي غدا بإضافة أعضاء جدد وتشكيل الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.

وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم، الاجتماع السابع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية بكامل عضويته وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقالت مريم الصادق المهدي، الناطق الرسمي باسم المجلس، إن المجلس أولي الاهتمام بضرورة العمل على تخفيف المعاناة الكبيرة في المعاش عن كاهل الشعب، وتأمين الأجواء المواتية لبداية العام الدراسي وتوفير الخدمات الصحية لجائحة كورونا والأمراض المستوطنة.

وأضافت أنه سيتم غدا الخميس استكمال مجلس السيادة بإضافة الأعضاء الذين تمت تسميتهم من أطراف العملية السلمية بموجب إتفاقية جوبا للسلام.

وأوضحت المهدي أن المجلس استعرض المجهودات الجادة التي بذلت لتقديم الترشيحات للحكومة التنفيذية،مشيرة الي إكتمال التسميات لكل المرشحين والمرشحات في كل الوزارات الـ(٢٥)، ماعدا وزارة واحدة من وزارات أطراف العملية السلمية والتي خصصت للمسارات الثلاث (الشرق، والوسط، والشمال) والتي أجلت لحين اكتمال التشاور.

وأشارت مريم إلى أنه تم استكمال تقديم قوائم المرشحين اليوم من جميع الأطراف لرئيس مجلس الوزراء ليختار طاقم الوزراء الذي يعمل معه من شخصيات لها قدرات بما يحقق حكومة تعكس خبرات وثراء الشعب السوداني وتنوعه الجهوي والعمري والنوعي والسياسي لتعلن مطلع الأسبوع المقبل.

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